통화 / ETSY
ETSY: Etsy Inc
64.99 USD 0.14 (0.22%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ETSY 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.52이고 고가는 65.07이었습니다.
Etsy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
63.52 65.07
년간 변동
40.05 70.56
- 이전 종가
- 64.85
- 시가
- 64.51
- Bid
- 64.99
- Ask
- 65.29
- 저가
- 63.52
- 고가
- 65.07
- 볼륨
- 11.594 K
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 24.69%
- 6개월 변동
- 37.95%
- 년간 변동율
- 17.91%
