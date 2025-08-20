Divisas / ETSY
ETSY: Etsy Inc
60.62 USD 1.21 (2.04%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ETSY de hoy ha cambiado un 2.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.19, mientras que el máximo ha alcanzado 62.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Etsy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
59.19 62.00
Rango anual
40.05 70.56
- Cierres anteriores
- 59.41
- Open
- 59.45
- Bid
- 60.62
- Ask
- 60.92
- Low
- 59.19
- High
- 62.00
- Volumen
- 14.835 K
- Cambio diario
- 2.04%
- Cambio mensual
- 16.31%
- Cambio a 6 meses
- 28.68%
- Cambio anual
- 9.98%
