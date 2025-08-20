Währungen / ETSY
ETSY: Etsy Inc
64.85 USD 4.23 (6.98%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETSY hat sich für heute um 6.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.26 bis zu einem Hoch von 65.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Etsy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.26 65.06
Jahresspanne
40.05 70.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.62
- Eröffnung
- 62.57
- Bid
- 64.85
- Ask
- 65.15
- Tief
- 62.26
- Hoch
- 65.06
- Volumen
- 19.206 K
- Tagesänderung
- 6.98%
- Monatsänderung
- 24.42%
- 6-Monatsänderung
- 37.66%
- Jahresänderung
- 17.65%
