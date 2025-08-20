CotationsSections
ETSY
ETSY: Etsy Inc

64.99 USD 0.14 (0.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ETSY a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.52 et à un maximum de 65.07.

Suivez la dynamique Etsy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
63.52 65.07
Range Annuel
40.05 70.56
Clôture Précédente
64.85
Ouverture
64.51
Bid
64.99
Ask
65.29
Plus Bas
63.52
Plus Haut
65.07
Volume
11.596 K
Changement quotidien
0.22%
Changement Mensuel
24.69%
Changement à 6 Mois
37.95%
Changement Annuel
17.91%
