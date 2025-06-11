Dövizler / EEFT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.21 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EEFT fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.23 ve Yüksek fiyatı olarak 89.34 aralığında işlem gördü.
Euronet Worldwide Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEFT haberleri
- DA Davidson, Euronet Worldwide hissesi için Al notunu yineliyor, 130 dolar hedef fiyatını koruyor
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- Euronet Worldwide (EEFT) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Can Western Union's $500M Intermex Bet Boost its Global Edge?
- Paysign names Dan Henry as new board chairman
- Euronet prices $850 million convertible senior notes due 2030
- Euronet to offer $850 million in convertible senior notes due 2030
- Euronet Q2 Earnings Fall Short of Estimates on Elevated Expenses
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- Euronet Worldwide (EEFT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Euronet earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- MPWR to Report Q2 Earnings: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- EEFT vs. BAM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Investors Undervaluing Euronet Worldwide (EEFT) Right Now?
- Here's Why Euronet Worldwide (EEFT) is a Strong Value Stock
- Servicing Revenues Slump Looms, Can Rithm Capital Still Deliver in Q2?
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock with $130 target
- Euronet and Jalin Awarded Best Retail Payment Technology in Asia by The Asian Banker
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- Walmart to pay $10 million to settle US FTC lawsuit over money transfer fraud
- Euronet Worldwide stock hits 52-week high at $113.52
Günlük aralık
88.23 89.34
Yıllık aralık
85.24 114.25
- Önceki kapanış
- 89.22
- Açılış
- 89.28
- Satış
- 89.21
- Alış
- 89.51
- Düşük
- 88.23
- Yüksek
- 89.34
- Hacim
- 2.409 K
- Günlük değişim
- -0.01%
- Aylık değişim
- -3.34%
- 6 aylık değişim
- -16.25%
- Yıllık değişim
- -10.98%
21 Eylül, Pazar