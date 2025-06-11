Währungen / EEFT
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.22 USD 0.40 (0.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EEFT hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.82 bis zu einem Hoch von 90.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Euronet Worldwide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
88.82 90.00
Jahresspanne
85.24 114.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.82
- Eröffnung
- 89.24
- Bid
- 89.22
- Ask
- 89.52
- Tief
- 88.82
- Hoch
- 90.00
- Volumen
- 2.671 K
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- -3.33%
- 6-Monatsänderung
- -16.24%
- Jahresänderung
- -10.97%
