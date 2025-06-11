通貨 / EEFT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.22 USD 0.40 (0.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EEFTの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり88.82の安値と90.00の高値で取引されました。
Euronet Worldwide Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEFT News
- DA Davidsonがユーロネット・ワールドワイドの「買い」評価を維持、目標株価130ドルを据え置き
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- Euronet Worldwide (EEFT) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Can Western Union's $500M Intermex Bet Boost its Global Edge?
- Paysign names Dan Henry as new board chairman
- Euronet prices $850 million convertible senior notes due 2030
- Euronet to offer $850 million in convertible senior notes due 2030
- Euronet Q2 Earnings Fall Short of Estimates on Elevated Expenses
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- Euronet Worldwide (EEFT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Euronet earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- MPWR to Report Q2 Earnings: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- EEFT vs. BAM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Investors Undervaluing Euronet Worldwide (EEFT) Right Now?
- Here's Why Euronet Worldwide (EEFT) is a Strong Value Stock
- Servicing Revenues Slump Looms, Can Rithm Capital Still Deliver in Q2?
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock with $130 target
- Euronet and Jalin Awarded Best Retail Payment Technology in Asia by The Asian Banker
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- Walmart to pay $10 million to settle US FTC lawsuit over money transfer fraud
- Euronet Worldwide stock hits 52-week high at $113.52
1日のレンジ
88.82 90.00
1年のレンジ
85.24 114.25
- 以前の終値
- 88.82
- 始値
- 89.24
- 買値
- 89.22
- 買値
- 89.52
- 安値
- 88.82
- 高値
- 90.00
- 出来高
- 2.671 K
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- -3.33%
- 6ヶ月の変化
- -16.24%
- 1年の変化
- -10.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K