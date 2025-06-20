Divisas / EEFT
EEFT: Euronet Worldwide Inc
88.82 USD 0.48 (0.54%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EEFT de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.23, mientras que el máximo ha alcanzado 90.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euronet Worldwide Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EEFT News
- DA Davidson reitera calificación de Compra para Euronet Worldwide y mantiene precio objetivo
- Euronet Worldwide (EEFT) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Can Western Union's $500M Intermex Bet Boost its Global Edge?
- Paysign names Dan Henry as new board chairman
- Euronet prices $850 million convertible senior notes due 2030
- Euronet Q2 Earnings Fall Short of Estimates on Elevated Expenses
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- Euronet Worldwide (EEFT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Euronet earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- MPWR to Report Q2 Earnings: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- EEFT vs. BAM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Investors Undervaluing Euronet Worldwide (EEFT) Right Now?
- Here's Why Euronet Worldwide (EEFT) is a Strong Value Stock
- Servicing Revenues Slump Looms, Can Rithm Capital Still Deliver in Q2?
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock with $130 target
- Euronet and Jalin Awarded Best Retail Payment Technology in Asia by The Asian Banker
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- Walmart to pay $10 million to settle US FTC lawsuit over money transfer fraud
Rango diario
88.23 90.88
Rango anual
85.24 114.25
- Cierres anteriores
- 89.30
- Open
- 89.80
- Bid
- 88.82
- Ask
- 89.12
- Low
- 88.23
- High
- 90.88
- Volumen
- 2.867 K
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- -3.76%
- Cambio a 6 meses
- -16.62%
- Cambio anual
- -11.37%
