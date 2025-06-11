Moedas / EEFT
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.15 USD 0.33 (0.37%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EEFT para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.91 e o mais alto foi 90.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Euronet Worldwide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
88.91 90.00
Faixa anual
85.24 114.25
- Fechamento anterior
- 88.82
- Open
- 89.24
- Bid
- 89.15
- Ask
- 89.45
- Low
- 88.91
- High
- 90.00
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- -3.40%
- Mudança de 6 meses
- -16.31%
- Mudança anual
- -11.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh