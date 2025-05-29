통화 / EEFT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.21 USD 0.01 (0.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EEFT 환율이 오늘 -0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 88.23이고 고가는 89.34이었습니다.
Euronet Worldwide Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEFT News
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- Euronet Worldwide (EEFT) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Can Western Union's $500M Intermex Bet Boost its Global Edge?
- Paysign names Dan Henry as new board chairman
- Euronet prices $850 million convertible senior notes due 2030
- Euronet to offer $850 million in convertible senior notes due 2030
- Euronet Q2 Earnings Fall Short of Estimates on Elevated Expenses
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- Euronet Worldwide (EEFT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Euronet earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- MPWR to Report Q2 Earnings: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- EEFT vs. BAM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Investors Undervaluing Euronet Worldwide (EEFT) Right Now?
- Here's Why Euronet Worldwide (EEFT) is a Strong Value Stock
- Servicing Revenues Slump Looms, Can Rithm Capital Still Deliver in Q2?
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock with $130 target
- Euronet and Jalin Awarded Best Retail Payment Technology in Asia by The Asian Banker
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- Walmart to pay $10 million to settle US FTC lawsuit over money transfer fraud
- Euronet Worldwide stock hits 52-week high at $113.52
- William Blair maintains Outperform on Euronet shares
일일 변동 비율
88.23 89.34
년간 변동
85.24 114.25
- 이전 종가
- 89.22
- 시가
- 89.28
- Bid
- 89.21
- Ask
- 89.51
- 저가
- 88.23
- 고가
- 89.34
- 볼륨
- 2.409 K
- 일일 변동
- -0.01%
- 월 변동
- -3.34%
- 6개월 변동
- -16.25%
- 년간 변동율
- -10.98%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K