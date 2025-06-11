Валюты / EEFT
EEFT: Euronet Worldwide Inc
89.30 USD 0.18 (0.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EEFT за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.82, а максимальная — 89.85.
Следите за динамикой Euronet Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
88.82 89.85
Годовой диапазон
85.24 114.25
- Предыдущее закрытие
- 89.48
- Open
- 89.42
- Bid
- 89.30
- Ask
- 89.60
- Low
- 88.82
- High
- 89.85
- Объем
- 2.249 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- -16.17%
- Годовое изменение
- -10.89%
