DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
DFAW fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.38 ve Yüksek fiyatı olarak 71.80 aralığında işlem gördü.
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is DFAW stock price today?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF stock is priced at 71.66 today. It trades within 0.04%, yesterday's close was 71.63, and trading volume reached 85. The live price chart of DFAW shows these updates.
Does Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF stock pay dividends?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF is currently valued at 71.66. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 13.15% and USD. View the chart live to track DFAW movements.
How to buy DFAW stock?
You can buy Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF shares at the current price of 71.66. Orders are usually placed near 71.66 or 71.96, while 85 and -0.07% show market activity. Follow DFAW updates on the live chart today.
How to invest into DFAW stock?
Investing in Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF involves considering the yearly range 53.31 - 72.62 and current price 71.66. Many compare 3.29% and 17.51% before placing orders at 71.66 or 71.96. Explore the DFAW price chart live with daily changes.
What are Dimensional World Equity ETF stock highest prices?
The highest price of Dimensional World Equity ETF in the past year was 72.62. Within 53.31 - 72.62, the stock fluctuated notably, and comparing with 71.63 helps spot resistance levels. Track Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF performance using the live chart.
What are Dimensional World Equity ETF stock lowest prices?
The lowest price of Dimensional World Equity ETF (DFAW) over the year was 53.31. Comparing it with the current 71.66 and 53.31 - 72.62 shows potential long-term entry points. Watch DFAW moves on the chart live for more details.
When did DFAW stock split?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 71.63, and 13.15% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 71.63
- Açılış
- 71.71
- Satış
- 71.66
- Alış
- 71.96
- Düşük
- 71.38
- Yüksek
- 71.80
- Hacim
- 85
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 3.29%
- 6 aylık değişim
- 17.51%
- Yıllık değişim
- 13.15%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8