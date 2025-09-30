- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
Il tasso di cambio DFAW ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.41 e ad un massimo di 71.72.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAW oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF sono prezzate a 71.63. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 71.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 100. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF è attualmente valutato a 71.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAW.
Come acquistare azioni DFAW?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF al prezzo attuale di 71.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.63 o 71.93, mentre 100 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAW?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.31 - 72.62 e il prezzo attuale 71.63. Molti confrontano 3.24% e 17.46% prima di effettuare ordini su 71.63 o 71.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional World Equity ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional World Equity ETF nell'ultimo anno è stato 72.62. All'interno di 53.31 - 72.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional World Equity ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional World Equity ETF (DFAW) nel corso dell'anno è stato 53.31. Confrontandolo con gli attuali 71.63 e 53.31 - 72.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAW?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.41 e 13.11%.
- Chiusura Precedente
- 71.41
- Apertura
- 71.63
- Bid
- 71.63
- Ask
- 71.93
- Minimo
- 71.41
- Massimo
- 71.72
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 3.24%
- Variazione Semestrale
- 17.46%
- Variazione Annuale
- 13.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8