DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
Der Wechselkurs von DFAW hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.38 bis zu einem Hoch von 71.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAW heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF (DFAW) notiert heute bei 71.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 71.63 und das Handelsvolumen erreichte 85. Das Live-Chart von DFAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAW Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF wird derzeit mit 71.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAW-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF (DFAW) zum aktuellen Kurs von 71.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 71.66 oder 71.96 platziert, während 85 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAW-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF müssen die jährliche Spanne 53.31 - 72.62 und der aktuelle Kurs 71.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.29% und 17.51%, bevor sie Orders zu 71.66 oder 71.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional World Equity ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional World Equity ETF (DFAW) im vergangenen Jahr lag bei 72.62. Innerhalb von 53.31 - 72.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 71.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional World Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional World Equity ETF (DFAW) im Laufe des Jahres betrug 53.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 71.66 und der Spanne 53.31 - 72.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAW statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 71.63 und 13.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.63
- Eröffnung
- 71.71
- Bid
- 71.66
- Ask
- 71.96
- Tief
- 71.38
- Hoch
- 71.80
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 3.29%
- 6-Monatsänderung
- 17.51%
- Jahresänderung
- 13.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8