DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
A taxa do DFAW para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.38 e o mais alto foi 71.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAW hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF (DFAW) está avaliado em 71.67. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 71.63, e o volume de negociação atingiu 76. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAW em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF está avaliado em 71.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.17% e USD. Monitore os movimentos de DFAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAW?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF (DFAW) pelo preço atual 71.67. Ordens geralmente são executadas perto de 71.67 ou 71.97, enquanto 76 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAW?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF envolve considerar a faixa anual 53.31 - 72.62 e o preço atual 71.67. Muitos comparam 3.30% e 17.53% antes de enviar ordens em 71.67 ou 71.97. Estude as mudanças diárias de preço de DFAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional World Equity ETF?
O maior preço de Dimensional World Equity ETF (DFAW) no último ano foi 72.62. As ações oscilaram bastante dentro de 53.31 - 72.62, e a comparação com 71.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional World Equity ETF?
O menor preço de Dimensional World Equity ETF (DFAW) no ano foi 53.31. A comparação com o preço atual 71.67 e 53.31 - 72.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAW?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.63 e 13.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 71.63
- Open
- 71.71
- Bid
- 71.67
- Ask
- 71.97
- Low
- 71.38
- High
- 71.77
- Volume
- 76
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 3.30%
- Mudança de 6 meses
- 17.53%
- Mudança anual
- 13.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8