报价部分
货币 / DFAW
回到股票

DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF

71.58 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAW汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点71.38和高点71.71进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFAW股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票今天的定价为71.58。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为71.63，交易量达到34。DFAW的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF目前的价值为71.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.03%和USD。实时查看图表以跟踪DFAW走势。

如何购买DFAW股票？

您可以以71.58的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票。订单通常设置在71.58或71.88附近，而34和-0.18%显示市场活动。立即关注DFAW的实时图表更新。

如何投资DFAW股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF需要考虑年度范围53.31 - 72.62和当前价格71.58。许多人在以71.58或71.88下订单之前，会比较3.17%和。实时查看DFAW价格图表，了解每日变化。

Dimensional World Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional World Equity ETF的最高价格是72.62。在53.31 - 72.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF的绩效。

Dimensional World Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional World Equity ETF（DFAW）的最低价格为53.31。将其与当前的71.58和53.31 - 72.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAW股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.63和13.03%中可见。

日范围
71.38 71.71
年范围
53.31 72.62
前一天收盘价
71.63
开盘价
71.71
卖价
71.58
买价
71.88
最低价
71.38
最高价
71.71
交易量
34
日变化
-0.07%
月变化
3.17%
6个月变化
17.38%
年变化
13.03%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8