DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
今日DFAW汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点71.38和高点71.71进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFAW股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票今天的定价为71.58。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为71.63，交易量达到34。DFAW的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF目前的价值为71.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.03%和USD。实时查看图表以跟踪DFAW走势。
如何购买DFAW股票？
您可以以71.58的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF股票。订单通常设置在71.58或71.88附近，而34和-0.18%显示市场活动。立即关注DFAW的实时图表更新。
如何投资DFAW股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF需要考虑年度范围53.31 - 72.62和当前价格71.58。许多人在以71.58或71.88下订单之前，会比较3.17%和。实时查看DFAW价格图表，了解每日变化。
Dimensional World Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional World Equity ETF的最高价格是72.62。在53.31 - 72.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF的绩效。
Dimensional World Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional World Equity ETF（DFAW）的最低价格为53.31。将其与当前的71.58和53.31 - 72.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAW股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.63和13.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.63
- 开盘价
- 71.71
- 卖价
- 71.58
- 买价
- 71.88
- 最低价
- 71.38
- 最高价
- 71.71
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 17.38%
- 年变化
- 13.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8