- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
Le taux de change de DFAW a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.41 et à un maximum de 71.72.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAW aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF est cotée à 71.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 71.41 et son volume d'échange a atteint 100. Le graphique en temps réel du cours de DFAW présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF est actuellement valorisé à 71.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAW.
Comment acheter des actions DFAW ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF au cours actuel de 71.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 71.63 ou de 71.93, le 100 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAW ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.31 - 72.62 et le prix actuel 71.63. Beaucoup comparent 3.24% et 17.46% avant de passer des ordres à 71.63 ou 71.93. Consultez le graphique du cours de DFAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional World Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional World Equity ETF l'année dernière était 72.62. Au cours de 53.31 - 72.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional World Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional World Equity ETF (DFAW) sur l'année a été 53.31. Sa comparaison avec 71.63 et 53.31 - 72.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAW a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.41 et 13.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.41
- Ouverture
- 71.63
- Bid
- 71.63
- Ask
- 71.93
- Plus Bas
- 71.41
- Plus Haut
- 71.72
- Volume
- 100
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 3.24%
- Changement à 6 Mois
- 17.46%
- Changement Annuel
- 13.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8