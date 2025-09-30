クォートセクション
DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF

71.58 USD 0.05 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFAWの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり71.38の安値と71.71の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAW株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株価は本日71.58です。-0.07%内で取引され、前日の終値は71.63、取引量は34に達しました。DFAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの現在の価格は71.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.03%やUSDにも注目します。DFAWの動きはライブチャートで確認できます。

DFAW株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株は現在71.58で購入可能です。注文は通常71.58または71.88付近で行われ、34や-0.18%が市場の動きを示します。DFAWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAW株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFへの投資では、年間の値幅53.31 - 72.62と現在の71.58を考慮します。注文は多くの場合71.58や71.88で行われる前に、3.17%や17.38%と比較されます。DFAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional World Equity ETFの株の最高値は？

Dimensional World Equity ETFの過去1年の最高値は72.62でした。53.31 - 72.62内で株価は大きく変動し、71.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional World Equity ETFの株の最低値は？

Dimensional World Equity ETF(DFAW)の年間最安値は53.31でした。現在の71.58や53.31 - 72.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAWの動きはライブチャートで確認できます。

DFAWの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.63、13.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
71.38 71.71
1年のレンジ
53.31 72.62
以前の終値
71.63
始値
71.71
買値
71.58
買値
71.88
安値
71.38
高値
71.71
出来高
34
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
3.17%
6ヶ月の変化
17.38%
1年の変化
13.03%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8