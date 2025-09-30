- 概要
DFAW: Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETF
DFAWの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり71.38の安値と71.71の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFAW株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株価は本日71.58です。-0.07%内で取引され、前日の終値は71.63、取引量は34に達しました。DFAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの現在の価格は71.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.03%やUSDにも注目します。DFAWの動きはライブチャートで確認できます。
DFAW株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFの株は現在71.58で購入可能です。注文は通常71.58または71.88付近で行われ、34や-0.18%が市場の動きを示します。DFAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAW株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFへの投資では、年間の値幅53.31 - 72.62と現在の71.58を考慮します。注文は多くの場合71.58や71.88で行われる前に、3.17%や17.38%と比較されます。DFAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional World Equity ETFの株の最高値は？
Dimensional World Equity ETFの過去1年の最高値は72.62でした。53.31 - 72.62内で株価は大きく変動し、71.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional World Equity ETFの株の最低値は？
Dimensional World Equity ETF(DFAW)の年間最安値は53.31でした。現在の71.58や53.31 - 72.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAWの動きはライブチャートで確認できます。
DFAWの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional World Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.63、13.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 71.63
- 始値
- 71.71
- 買値
- 71.58
- 買値
- 71.88
- 安値
- 71.38
- 高値
- 71.71
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 3.17%
- 6ヶ月の変化
- 17.38%
- 1年の変化
- 13.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8