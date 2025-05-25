FiyatlarBölümler
BOKF: BOK Financial Corporation

111.40 USD 1.69 (1.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOKF fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.96 ve Yüksek fiyatı olarak 113.14 aralığında işlem gördü.

BOK Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
110.96 113.14
Yıllık aralık
85.07 121.52
Önceki kapanış
113.09
Açılış
113.14
Satış
111.40
Alış
111.70
Düşük
110.96
Yüksek
113.14
Hacim
300
Günlük değişim
-1.49%
Aylık değişim
0.73%
6 aylık değişim
7.66%
Yıllık değişim
7.35%
21 Eylül, Pazar