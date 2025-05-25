Валюты / BOKF
BOKF: BOK Financial Corporation
109.12 USD 0.96 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOKF за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.92, а максимальная — 109.99.
Следите за динамикой BOK Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
107.92 109.99
Годовой диапазон
85.07 121.52
- Предыдущее закрытие
- 110.08
- Open
- 109.71
- Bid
- 109.12
- Ask
- 109.42
- Low
- 107.92
- High
- 109.99
- Объем
- 597
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -1.33%
- 6-месячное изменение
- 5.46%
- Годовое изменение
- 5.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.