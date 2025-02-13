Dövizler / AVDE
AVDE: Avantis International Equity ETF
78.37 USD 0.20 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVDE fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.19 ve Yüksek fiyatı olarak 78.47 aralığında işlem gördü.
Avantis International Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDE haberleri
Günlük aralık
78.19 78.47
Yıllık aralık
58.55 79.13
- Önceki kapanış
- 78.57
- Açılış
- 78.38
- Satış
- 78.37
- Alış
- 78.67
- Düşük
- 78.19
- Yüksek
- 78.47
- Hacim
- 582
- Günlük değişim
- -0.25%
- Aylık değişim
- 3.51%
- 6 aylık değişim
- 18.53%
- Yıllık değişim
- 17.04%