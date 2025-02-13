FiyatlarBölümler
Dövizler / AVDE
Geri dön - Hisse senetleri

AVDE: Avantis International Equity ETF

78.37 USD 0.20 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVDE fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.19 ve Yüksek fiyatı olarak 78.47 aralığında işlem gördü.

Avantis International Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVDE haberleri

Günlük aralık
78.19 78.47
Yıllık aralık
58.55 79.13
Önceki kapanış
78.57
Açılış
78.38
Satış
78.37
Alış
78.67
Düşük
78.19
Yüksek
78.47
Hacim
582
Günlük değişim
-0.25%
Aylık değişim
3.51%
6 aylık değişim
18.53%
Yıllık değişim
17.04%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki