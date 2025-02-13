通貨 / AVDE
AVDE: Avantis International Equity ETF
78.39 USD 0.02 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVDEの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり78.26の安値と78.45の高値で取引されました。
Avantis International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
78.26 78.45
1年のレンジ
58.55 79.13
- 以前の終値
- 78.37
- 始値
- 78.41
- 買値
- 78.39
- 買値
- 78.69
- 安値
- 78.26
- 高値
- 78.45
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.54%
- 6ヶ月の変化
- 18.56%
- 1年の変化
- 17.07%