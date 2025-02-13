クォートセクション
通貨 / AVDE
AVDE: Avantis International Equity ETF

78.39 USD 0.02 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVDEの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり78.26の安値と78.45の高値で取引されました。

Avantis International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.26 78.45
1年のレンジ
58.55 79.13
以前の終値
78.37
始値
78.41
買値
78.39
買値
78.69
安値
78.26
高値
78.45
出来高
88
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
3.54%
6ヶ月の変化
18.56%
1年の変化
17.07%
