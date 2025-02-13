Währungen / AVDE
AVDE: Avantis International Equity ETF
78.39 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVDE hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.26 bis zu einem Hoch von 78.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis International Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AVDE News
Tagesspanne
78.26 78.45
Jahresspanne
58.55 79.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.37
- Eröffnung
- 78.41
- Bid
- 78.39
- Ask
- 78.69
- Tief
- 78.26
- Hoch
- 78.45
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 3.54%
- 6-Monatsänderung
- 18.56%
- Jahresänderung
- 17.07%