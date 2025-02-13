KurseKategorien
AVDE: Avantis International Equity ETF

78.39 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVDE hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.26 bis zu einem Hoch von 78.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis International Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
78.26 78.45
Jahresspanne
58.55 79.13
Vorheriger Schlusskurs
78.37
Eröffnung
78.41
Bid
78.39
Ask
78.69
Tief
78.26
Hoch
78.45
Volumen
88
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
3.54%
6-Monatsänderung
18.56%
Jahresänderung
17.07%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh