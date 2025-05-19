Dövizler / AIN
AIN: Albany International Corporation
56.27 USD 1.35 (2.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIN fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.14 ve Yüksek fiyatı olarak 57.65 aralığında işlem gördü.
Albany International Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AIN haberleri
Günlük aralık
56.14 57.65
Yıllık aralık
50.62 88.25
- Önceki kapanış
- 57.62
- Açılış
- 57.11
- Satış
- 56.27
- Alış
- 56.57
- Düşük
- 56.14
- Yüksek
- 57.65
- Hacim
- 447
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- -8.87%
- 6 aylık değişim
- -18.18%
- Yıllık değişim
- -36.24%
21 Eylül, Pazar