AIN: Albany International Corporation
57.93 USD 0.33 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIN за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.75, а максимальная — 59.14.
Следите за динамикой Albany International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
57.75 59.14
Годовой диапазон
50.62 88.25
- Предыдущее закрытие
- 58.26
- Open
- 58.46
- Bid
- 57.93
- Ask
- 58.23
- Low
- 57.75
- High
- 59.14
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -6.19%
- 6-месячное изменение
- -15.76%
- Годовое изменение
- -34.36%
