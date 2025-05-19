KurseKategorien
AIN: Albany International Corporation

57.62 USD 1.21 (2.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIN hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.78 bis zu einem Hoch von 57.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Albany International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
56.78 57.84
Jahresspanne
50.62 88.25
Vorheriger Schlusskurs
56.41
Eröffnung
56.80
Bid
57.62
Ask
57.92
Tief
56.78
Hoch
57.84
Volumen
441
Tagesänderung
2.15%
Monatsänderung
-6.69%
6-Monatsänderung
-16.21%
Jahresänderung
-34.71%
