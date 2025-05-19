Währungen / AIN
AIN: Albany International Corporation
57.62 USD 1.21 (2.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIN hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.78 bis zu einem Hoch von 57.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Albany International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.78 57.84
Jahresspanne
50.62 88.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.41
- Eröffnung
- 56.80
- Bid
- 57.62
- Ask
- 57.92
- Tief
- 56.78
- Hoch
- 57.84
- Volumen
- 441
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- -6.69%
- 6-Monatsänderung
- -16.21%
- Jahresänderung
- -34.71%
