货币 / AIN
AIN: Albany International Corporation
58.17 USD 0.24 (0.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIN汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点57.89和高点58.67进行交易。
关注Albany International Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
57.89 58.67
年范围
50.62 88.25
- 前一天收盘价
- 57.93
- 开盘价
- 58.30
- 卖价
- 58.17
- 买价
- 58.47
- 最低价
- 57.89
- 最高价
- 58.67
- 交易量
- 51
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- -5.80%
- 6个月变化
- -15.41%
- 年变化
- -34.08%
