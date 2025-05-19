Divisas / AIN
AIN: Albany International Corporation
56.41 USD 1.52 (2.62%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIN de hoy ha cambiado un -2.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.30, mientras que el máximo ha alcanzado 58.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Albany International Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AIN News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Albany International declares quarterly dividend of $0.27 per share
- Micron Technology and Albany have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Soluna Holdings CFO resigns, board member steps in as interim
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Bear Of The Day: Albany International (AIN)
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Albany International Corp stock hits 52-week low at 57.47 USD
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Compared to Estimates, Albany International (AIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Albany earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Albany International appoints Willard Station as new CFO
- Earnings Preview: Albany International (AIN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Albany International: Soft Performer Requires Drastic Improvements (NYSE:AIN)
- Albany at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Albany International to Present at the Wells Fargo 2025 Industrials & Materials Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- Albany International CFO resigns, interim successor named
Rango diario
56.30 58.76
Rango anual
50.62 88.25
- Cierres anteriores
- 57.93
- Open
- 58.30
- Bid
- 56.41
- Ask
- 56.71
- Low
- 56.30
- High
- 58.76
- Volumen
- 202
- Cambio diario
- -2.62%
- Cambio mensual
- -8.65%
- Cambio a 6 meses
- -17.97%
- Cambio anual
- -36.08%
