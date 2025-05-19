Valute / AIN
AIN: Albany International Corporation
56.27 USD 1.35 (2.34%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIN ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.14 e ad un massimo di 57.65.
Segui le dinamiche di Albany International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AIN News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Albany International declares quarterly dividend of $0.27 per share
- Micron Technology and Albany have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Soluna Holdings CFO resigns, board member steps in as interim
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Bear Of The Day: Albany International (AIN)
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Albany International Corp stock hits 52-week low at 57.47 USD
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Compared to Estimates, Albany International (AIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Albany earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Albany International appoints Willard Station as new CFO
- Earnings Preview: Albany International (AIN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Albany International: Soft Performer Requires Drastic Improvements (NYSE:AIN)
- Albany at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Albany International to Present at the Wells Fargo 2025 Industrials & Materials Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- Albany International CFO resigns, interim successor named
Intervallo Giornaliero
56.14 57.65
Intervallo Annuale
50.62 88.25
- Chiusura Precedente
- 57.62
- Apertura
- 57.11
- Bid
- 56.27
- Ask
- 56.57
- Minimo
- 56.14
- Massimo
- 57.65
- Volume
- 447
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- -8.87%
- Variazione Semestrale
- -18.18%
- Variazione Annuale
- -36.24%
20 settembre, sabato