AIN: Albany International Corporation

56.27 USD 1.35 (2.34%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIN ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.14 e ad un massimo di 57.65.

Segui le dinamiche di Albany International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
56.14 57.65
Intervallo Annuale
50.62 88.25
Chiusura Precedente
57.62
Apertura
57.11
Bid
56.27
Ask
56.57
Minimo
56.14
Massimo
57.65
Volume
447
Variazione giornaliera
-2.34%
Variazione Mensile
-8.87%
Variazione Semestrale
-18.18%
Variazione Annuale
-36.24%
20 settembre, sabato