AIN: Albany International Corporation
57.05 USD 0.64 (1.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIN para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.80 e o mais alto foi 57.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Albany International Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIN Notícias
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Albany International declares quarterly dividend of $0.27 per share
- Micron Technology and Albany have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Soluna Holdings CFO resigns, board member steps in as interim
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Bear Of The Day: Albany International (AIN)
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Albany International Corp stock hits 52-week low at 57.47 USD
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Compared to Estimates, Albany International (AIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Albany earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Albany International appoints Willard Station as new CFO
- Earnings Preview: Albany International (AIN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Albany International: Soft Performer Requires Drastic Improvements (NYSE:AIN)
- Albany at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Albany International to Present at the Wells Fargo 2025 Industrials & Materials Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- Albany International CFO resigns, interim successor named
Faixa diária
56.80 57.59
Faixa anual
50.62 88.25
- Fechamento anterior
- 56.41
- Open
- 56.80
- Bid
- 57.05
- Ask
- 57.35
- Low
- 56.80
- High
- 57.59
- Volume
- 101
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- -7.61%
- Mudança de 6 meses
- -17.04%
- Mudança anual
- -35.35%
