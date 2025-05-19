Devises / AIN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AIN: Albany International Corporation
56.27 USD 1.35 (2.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIN a changé de -2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.14 et à un maximum de 57.65.
Suivez la dynamique Albany International Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIN Nouvelles
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Albany International declares quarterly dividend of $0.27 per share
- Micron Technology and Albany have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Soluna Holdings CFO resigns, board member steps in as interim
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Bear Of The Day: Albany International (AIN)
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Albany International Corp stock hits 52-week low at 57.47 USD
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Compared to Estimates, Albany International (AIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Albany earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Albany International appoints Willard Station as new CFO
- Earnings Preview: Albany International (AIN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Albany International Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Albany International: Soft Performer Requires Drastic Improvements (NYSE:AIN)
- Albany at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Albany International to Present at the Wells Fargo 2025 Industrials & Materials Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- Albany International CFO resigns, interim successor named
Range quotidien
56.14 57.65
Range Annuel
50.62 88.25
- Clôture Précédente
- 57.62
- Ouverture
- 57.11
- Bid
- 56.27
- Ask
- 56.57
- Plus Bas
- 56.14
- Plus Haut
- 57.65
- Volume
- 447
- Changement quotidien
- -2.34%
- Changement Mensuel
- -8.87%
- Changement à 6 Mois
- -18.18%
- Changement Annuel
- -36.24%
20 septembre, samedi