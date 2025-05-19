通貨 / AIN
AIN: Albany International Corporation
57.62 USD 1.21 (2.15%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AINの今日の為替レートは、2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり56.78の安値と57.84の高値で取引されました。
Albany International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIN News
1日のレンジ
56.78 57.84
1年のレンジ
50.62 88.25
- 以前の終値
- 56.41
- 始値
- 56.80
- 買値
- 57.62
- 買値
- 57.92
- 安値
- 56.78
- 高値
- 57.84
- 出来高
- 441
- 1日の変化
- 2.15%
- 1ヶ月の変化
- -6.69%
- 6ヶ月の変化
- -16.21%
- 1年の変化
- -34.71%
