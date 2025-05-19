통화 / AIN
AIN: Albany International Corporation
56.27 USD 1.35 (2.34%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AIN 환율이 오늘 -2.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.14이고 고가는 57.65이었습니다.
Albany International Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AIN News
일일 변동 비율
56.14 57.65
년간 변동
50.62 88.25
- 이전 종가
- 57.62
- 시가
- 57.11
- Bid
- 56.27
- Ask
- 56.57
- 저가
- 56.14
- 고가
- 57.65
- 볼륨
- 447
- 일일 변동
- -2.34%
- 월 변동
- -8.87%
- 6개월 변동
- -18.18%
- 년간 변동율
- -36.24%
20 9월, 토요일