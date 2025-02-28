Dövizler / ACU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
43.02 USD 0.75 (1.77%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACU fiyatı bugün 1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.19 ve Yüksek fiyatı olarak 43.36 aralığında işlem gördü.
Acme United Corporation. Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACU haberleri
- Acme United 16 sentlik çeyrek temettü açıkladı
- Acme United declares 16 cents quarterly dividend
- Earnings call transcript: Acme United Q2 2025 earnings beat expectations
- Acme United earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Acme United purchases $6 million facility to expand Spill Magic operations
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Acme United declares 16 cent dividend, marks 15th increase since 2004
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Acme United Corporation: An Exercise In Patience (NYSE:ACU)
- Trump’s ’big, beautiful’ bill to boost domestic manufacturing, defense
- Acme United Corporation (ACU) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Small-Cap Dividend Stocks: Hidden Gems Or High-Risk Plays? - Top U.S. And Canadian Ones
- Acme United Corporation (ACU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
41.19 43.36
Yıllık aralık
34.35 45.42
- Önceki kapanış
- 42.27
- Açılış
- 41.87
- Satış
- 43.02
- Alış
- 43.32
- Düşük
- 41.19
- Yüksek
- 43.36
- Hacim
- 82
- Günlük değişim
- 1.77%
- Aylık değişim
- -0.85%
- 6 aylık değişim
- 8.99%
- Yıllık değişim
- 4.75%
21 Eylül, Pazar