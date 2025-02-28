FiyatlarBölümler
ACU: Acme United Corporation. Common Stock

43.02 USD 0.75 (1.77%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACU fiyatı bugün 1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.19 ve Yüksek fiyatı olarak 43.36 aralığında işlem gördü.

Acme United Corporation. Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.19 43.36
Yıllık aralık
34.35 45.42
Önceki kapanış
42.27
Açılış
41.87
Satış
43.02
Alış
43.32
Düşük
41.19
Yüksek
43.36
Hacim
82
Günlük değişim
1.77%
Aylık değişim
-0.85%
6 aylık değişim
8.99%
Yıllık değişim
4.75%
21 Eylül, Pazar