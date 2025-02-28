Divisas / ACU
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
41.15 USD 0.11 (0.27%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACU de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.00, mientras que el máximo ha alcanzado 42.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Acme United Corporation. Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACU News
- Earnings call transcript: Acme United Q2 2025 earnings beat expectations
- Acme United earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Acme United purchases $6 million facility to expand Spill Magic operations
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Acme United declares 16 cent dividend, marks 15th increase since 2004
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Acme United Corporation: An Exercise In Patience (NYSE:ACU)
- Trump’s ’big, beautiful’ bill to boost domestic manufacturing, defense
- Acme United Corporation (ACU) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Small-Cap Dividend Stocks: Hidden Gems Or High-Risk Plays? - Top U.S. And Canadian Ones
- Acme United Corporation (ACU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
41.00 42.01
Rango anual
34.35 45.42
- Cierres anteriores
- 41.26
- Open
- 41.28
- Bid
- 41.15
- Ask
- 41.45
- Low
- 41.00
- High
- 42.01
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -5.16%
- Cambio a 6 meses
- 4.26%
- Cambio anual
- 0.19%
