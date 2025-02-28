Valute / ACU
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
43.02 USD 0.75 (1.77%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACU ha avuto una variazione del 1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.19 e ad un massimo di 43.36.
Segui le dinamiche di Acme United Corporation. Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACU News
- Acme United dichiara dividendo trimestrale di 16 centesimi
- Acme United declares 16 cents quarterly dividend
- Earnings call transcript: Acme United Q2 2025 earnings beat expectations
- Acme United earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Acme United purchases $6 million facility to expand Spill Magic operations
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Acme United declares 16 cent dividend, marks 15th increase since 2004
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Acme United Corporation: An Exercise In Patience (NYSE:ACU)
- Trump’s ’big, beautiful’ bill to boost domestic manufacturing, defense
- Acme United Corporation (ACU) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Small-Cap Dividend Stocks: Hidden Gems Or High-Risk Plays? - Top U.S. And Canadian Ones
- Acme United Corporation (ACU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
41.19 43.36
Intervallo Annuale
34.35 45.42
- Chiusura Precedente
- 42.27
- Apertura
- 41.87
- Bid
- 43.02
- Ask
- 43.32
- Minimo
- 41.19
- Massimo
- 43.36
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- 1.77%
- Variazione Mensile
- -0.85%
- Variazione Semestrale
- 8.99%
- Variazione Annuale
- 4.75%
21 settembre, domenica