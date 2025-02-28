QuotazioniSezioni
Valute / ACU
Tornare a Azioni

ACU: Acme United Corporation. Common Stock

43.02 USD 0.75 (1.77%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACU ha avuto una variazione del 1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.19 e ad un massimo di 43.36.

Segui le dinamiche di Acme United Corporation. Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACU News

Intervallo Giornaliero
41.19 43.36
Intervallo Annuale
34.35 45.42
Chiusura Precedente
42.27
Apertura
41.87
Bid
43.02
Ask
43.32
Minimo
41.19
Massimo
43.36
Volume
82
Variazione giornaliera
1.77%
Variazione Mensile
-0.85%
Variazione Semestrale
8.99%
Variazione Annuale
4.75%
21 settembre, domenica