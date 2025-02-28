Валюты / ACU
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
41.26 USD 0.46 (1.13%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACU за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.44, а максимальная — 41.26.
Следите за динамикой Acme United Corporation. Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACU
- Earnings call transcript: Acme United Q2 2025 earnings beat expectations
- Acme United earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Acme United purchases $6 million facility to expand Spill Magic operations
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Acme United declares 16 cent dividend, marks 15th increase since 2004
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Acme United Corporation: An Exercise In Patience (NYSE:ACU)
- Trump’s ’big, beautiful’ bill to boost domestic manufacturing, defense
- Acme United Corporation (ACU) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Small-Cap Dividend Stocks: Hidden Gems Or High-Risk Plays? - Top U.S. And Canadian Ones
- Acme United Corporation (ACU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
40.44 41.26
Годовой диапазон
34.35 45.42
- Предыдущее закрытие
- 40.80
- Open
- 41.00
- Bid
- 41.26
- Ask
- 41.56
- Low
- 40.44
- High
- 41.26
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 1.13%
- Месячное изменение
- -4.91%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- 0.46%
