КотировкиРазделы
Валюты / ACU
Назад в Рынок акций США

ACU: Acme United Corporation. Common Stock

41.26 USD 0.46 (1.13%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACU за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.44, а максимальная — 41.26.

Следите за динамикой Acme United Corporation. Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ACU

Дневной диапазон
40.44 41.26
Годовой диапазон
34.35 45.42
Предыдущее закрытие
40.80
Open
41.00
Bid
41.26
Ask
41.56
Low
40.44
High
41.26
Объем
39
Дневное изменение
1.13%
Месячное изменение
-4.91%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
0.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.