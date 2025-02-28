CotationsSections
Devises / ACU
ACU: Acme United Corporation. Common Stock

43.02 USD 0.75 (1.77%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACU a changé de 1.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.19 et à un maximum de 43.36.

Suivez la dynamique Acme United Corporation. Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.19 43.36
Range Annuel
34.35 45.42
Clôture Précédente
42.27
Ouverture
41.87
Bid
43.02
Ask
43.32
Plus Bas
41.19
Plus Haut
43.36
Volume
82
Changement quotidien
1.77%
Changement Mensuel
-0.85%
Changement à 6 Mois
8.99%
Changement Annuel
4.75%
