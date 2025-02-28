KurseKategorien
ACU: Acme United Corporation. Common Stock

41.89 USD 0.38 (0.90%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACU hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.19 bis zu einem Hoch von 42.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Acme United Corporation. Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACU News

Tagesspanne
41.19 42.47
Jahresspanne
34.35 45.42
Vorheriger Schlusskurs
42.27
Eröffnung
41.87
Bid
41.89
Ask
42.19
Tief
41.19
Hoch
42.47
Volumen
22
Tagesänderung
-0.90%
Monatsänderung
-3.46%
6-Monatsänderung
6.13%
Jahresänderung
2.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K