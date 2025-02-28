Währungen / ACU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
41.89 USD 0.38 (0.90%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACU hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.19 bis zu einem Hoch von 42.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acme United Corporation. Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACU News
- Earnings call transcript: Acme United Q2 2025 earnings beat expectations
- Acme United earnings beat by $0.43, revenue fell short of estimates
- Acme United purchases $6 million facility to expand Spill Magic operations
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Acme United declares 16 cent dividend, marks 15th increase since 2004
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Acme United Corporation: An Exercise In Patience (NYSE:ACU)
- Trump’s ’big, beautiful’ bill to boost domestic manufacturing, defense
- Acme United Corporation (ACU) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Small-Cap Dividend Stocks: Hidden Gems Or High-Risk Plays? - Top U.S. And Canadian Ones
- Acme United Corporation (ACU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
41.19 42.47
Jahresspanne
34.35 45.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.27
- Eröffnung
- 41.87
- Bid
- 41.89
- Ask
- 42.19
- Tief
- 41.19
- Hoch
- 42.47
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- -3.46%
- 6-Monatsänderung
- 6.13%
- Jahresänderung
- 2.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K