货币 / ACU
ACU: Acme United Corporation. Common Stock
41.37 USD 0.11 (0.27%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACU汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点41.00和高点41.37进行交易。
关注Acme United Corporation. Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACU新闻
日范围
41.00 41.37
年范围
34.35 45.42
- 前一天收盘价
- 41.26
- 开盘价
- 41.28
- 卖价
- 41.37
- 买价
- 41.67
- 最低价
- 41.00
- 最高价
- 41.37
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -4.66%
- 6个月变化
- 4.81%
- 年变化
- 0.73%
