Dövizler / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Sektör: Kripto para Baz: Zcash Kâr para birimi: US Dollar
ZECUSD fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.053 ve Yüksek fiyatı olarak 40.399 aralığında işlem gördü.
Zcash vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZECUSD haberleri
Günlük aralık
38.053 40.399
Yıllık aralık
23.680 78.883
- Önceki kapanış
- 40.393
- Açılış
- 40.393
- Satış
- 39.940
- Alış
- 39.970
- Düşük
- 38.053
- Yüksek
- 40.399
- Hacim
- 80.981 K
- Günlük değişim
- -1.12%
- Aylık değişim
- -22.21%
- 6 aylık değişim
- -3.73%
- Yıllık değişim
- 32.81%
21 Eylül, Pazar