ZECUSD: Zcash vs US Dollar

39.940 USD 0.453 (1.12%)
Sektör: Kripto para Baz: Zcash Kâr para birimi: US Dollar

ZECUSD fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.053 ve Yüksek fiyatı olarak 40.399 aralığında işlem gördü.

Zcash vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ZECUSD haberleri

Günlük aralık
38.053 40.399
Yıllık aralık
23.680 78.883
Önceki kapanış
40.393
Açılış
40.393
Satış
39.940
Alış
39.970
Düşük
38.053
Yüksek
40.399
Hacim
80.981 K
Günlük değişim
-1.12%
Aylık değişim
-22.21%
6 aylık değişim
-3.73%
Yıllık değişim
32.81%
21 Eylül, Pazar