Валюты / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Zcash Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZECUSD за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.053, а максимальная — 40.399.
Следите за динамикой Zcash vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZECUSD
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- Crypto Gainers Price Prediction: CRO, ZEC, FLOKI struggle to extend gains after double-digit rise
- Top Gainers HYPE ZEC VIRTUAL: Social chatter fuels altcoin rally, HYPE and ZEC target new peaks
- Privacy coins record double-digit growth, leading the altcoin rally
- Bitcoin Surges Past $111,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Hold Gains
- ‘Dark’ Stablecoins On The Horizon? CEO Warns Of Danger
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Continue Trading Sideways As Fed Keeps Interest Rates Unchanged
- Monero and Zcash hold steady despite EU's plan to ban privacy tokens by 2027
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Losses As White House Hammers Chinese Goods With 104% Tariff
- Trump Media Partnership Ensured Crypto.Com's Native Token Bucked Bitcoin, Ethereum Downsides With 21% Rally Last Week — Here's What Else Popped - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Trade Flat While Dogecoin Moves Up
Дневной диапазон
38.053 40.399
Годовой диапазон
23.680 78.883
- Предыдущее закрытие
- 40.393
- Open
- 40.393
- Bid
- 39.940
- Ask
- 39.970
- Low
- 38.053
- High
- 40.399
- Объем
- 80.981 K
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -22.21%
- 6-месячное изменение
- -3.73%
- Годовое изменение
- 32.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.