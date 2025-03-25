通貨 / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Zcash 利益通貨: US Dollar
ZECUSDの今日の為替レートは、-1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり38.053の安値と40.399の高値で取引されました。
Zcash vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZECUSD News
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- Crypto Gainers Price Prediction: CRO, ZEC, FLOKI struggle to extend gains after double-digit rise
- Top Gainers HYPE ZEC VIRTUAL: Social chatter fuels altcoin rally, HYPE and ZEC target new peaks
- Privacy coins record double-digit growth, leading the altcoin rally
- Bitcoin Surges Past $111,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Hold Gains
- ‘Dark’ Stablecoins On The Horizon? CEO Warns Of Danger
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Continue Trading Sideways As Fed Keeps Interest Rates Unchanged
- Monero and Zcash hold steady despite EU's plan to ban privacy tokens by 2027
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Losses As White House Hammers Chinese Goods With 104% Tariff
- Trump Media Partnership Ensured Crypto.Com's Native Token Bucked Bitcoin, Ethereum Downsides With 21% Rally Last Week — Here's What Else Popped - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Trade Flat While Dogecoin Moves Up
1日のレンジ
38.053 40.399
1年のレンジ
23.680 78.883
- 以前の終値
- 40.393
- 始値
- 40.393
- 買値
- 39.940
- 買値
- 39.970
- 安値
- 38.053
- 高値
- 40.399
- 出来高
- 80.981 K
- 1日の変化
- -1.12%
- 1ヶ月の変化
- -22.21%
- 6ヶ月の変化
- -3.73%
- 1年の変化
- 32.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K