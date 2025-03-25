Währungen / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Zcash Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZECUSD hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.053 bis zu einem Hoch von 40.399 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zcash vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZECUSD News
Tagesspanne
38.053 40.399
Jahresspanne
23.680 78.883
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.393
- Eröffnung
- 40.393
- Bid
- 39.940
- Ask
- 39.970
- Tief
- 38.053
- Hoch
- 40.399
- Volumen
- 80.981 K
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- -22.21%
- 6-Monatsänderung
- -3.73%
- Jahresänderung
- 32.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K