KurseKategorien
Währungen / ZECUSD
Zurück zum Kryptowährungen

ZECUSD: Zcash vs US Dollar

39.940 USD 0.453 (1.12%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Zcash Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZECUSD hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.053 bis zu einem Hoch von 40.399 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zcash vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZECUSD News

Tagesspanne
38.053 40.399
Jahresspanne
23.680 78.883
Vorheriger Schlusskurs
40.393
Eröffnung
40.393
Bid
39.940
Ask
39.970
Tief
38.053
Hoch
40.399
Volumen
80.981 K
Tagesänderung
-1.12%
Monatsänderung
-22.21%
6-Monatsänderung
-3.73%
Jahresänderung
32.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K