Valute / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Settore: Criptovaluta Base: Zcash Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZECUSD ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.053 e ad un massimo di 40.399.
Segui le dinamiche di Zcash vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.053 40.399
Intervallo Annuale
23.680 78.883
- Chiusura Precedente
- 40.393
- Apertura
- 40.393
- Bid
- 39.940
- Ask
- 39.970
- Minimo
- 38.053
- Massimo
- 40.399
- Volume
- 80.981 K
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- -22.21%
- Variazione Semestrale
- -3.73%
- Variazione Annuale
- 32.81%
21 settembre, domenica