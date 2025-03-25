QuotazioniSezioni
Valute / ZECUSD
Tornare a Criptovalute

ZECUSD: Zcash vs US Dollar

39.940 USD 0.453 (1.12%)
Settore: Criptovaluta Base: Zcash Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZECUSD ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.053 e ad un massimo di 40.399.

Segui le dinamiche di Zcash vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZECUSD News

Intervallo Giornaliero
38.053 40.399
Intervallo Annuale
23.680 78.883
Chiusura Precedente
40.393
Apertura
40.393
Bid
39.940
Ask
39.970
Minimo
38.053
Massimo
40.399
Volume
80.981 K
Variazione giornaliera
-1.12%
Variazione Mensile
-22.21%
Variazione Semestrale
-3.73%
Variazione Annuale
32.81%
21 settembre, domenica