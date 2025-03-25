Devises / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Zcash Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZECUSD a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.053 et à un maximum de 40.399.
Suivez la dynamique Zcash vs US Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZECUSD Nouvelles
Range quotidien
38.053 40.399
Range Annuel
23.680 78.883
- Clôture Précédente
- 40.393
- Ouverture
- 40.393
- Bid
- 39.940
- Ask
- 39.970
- Plus Bas
- 38.053
- Plus Haut
- 40.399
- Volume
- 80.981 K
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -22.21%
- Changement à 6 Mois
- -3.73%
- Changement Annuel
- 32.81%
20 septembre, samedi