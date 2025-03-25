Divisas / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
Sector: Criptodivisa Básica: Zcash Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZECUSD de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.053, mientras que el máximo ha alcanzado 40.399.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zcash vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
38.053 40.399
Rango anual
23.680 78.883
- Cierres anteriores
- 40.393
- Open
- 40.393
- Bid
- 39.940
- Ask
- 39.970
- Low
- 38.053
- High
- 40.399
- Volumen
- 80.981 K
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- -22.21%
- Cambio a 6 meses
- -3.73%
- Cambio anual
- 32.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B