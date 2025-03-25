货币 / ZECUSD
ZECUSD: Zcash vs US Dollar
39.940 USD 0.453 (1.12%)
版块: 数字加密货币 基础: Zcash 盈利货币: US Dollar
今日ZECUSD汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点38.053和高点40.399进行交易。
关注Zcash vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZECUSD新闻
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- Crypto Gainers Price Prediction: CRO, ZEC, FLOKI struggle to extend gains after double-digit rise
- Top Gainers HYPE ZEC VIRTUAL: Social chatter fuels altcoin rally, HYPE and ZEC target new peaks
- Privacy coins record double-digit growth, leading the altcoin rally
- Bitcoin Surges Past $111,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Hold Gains
- ‘Dark’ Stablecoins On The Horizon? CEO Warns Of Danger
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Continue Trading Sideways As Fed Keeps Interest Rates Unchanged
- Monero and Zcash hold steady despite EU's plan to ban privacy tokens by 2027
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Losses As White House Hammers Chinese Goods With 104% Tariff
- Trump Media Partnership Ensured Crypto.Com's Native Token Bucked Bitcoin, Ethereum Downsides With 21% Rally Last Week — Here's What Else Popped - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Trade Flat While Dogecoin Moves Up
日范围
38.053 40.399
年范围
23.680 78.883
- 前一天收盘价
- 40.393
- 开盘价
- 40.393
- 卖价
- 39.940
- 买价
- 39.970
- 最低价
- 38.053
- 最高价
- 40.399
- 交易量
- 80.981 K
- 日变化
- -1.12%
- 月变化
- -22.21%
- 6个月变化
- -3.73%
- 年变化
- 32.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值