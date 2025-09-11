Dövizler / ADAUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ADAUSD: Cardano Vs USD
0.89076 USD 0.03713 (4.00%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar
ADAUSD fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.89044 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.93735 USD aralığında işlem gördü.
Cardano vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Cardano fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAUSD haberleri
- Can Cardano Repeat 2021 Surge? Technicals Point Toward $3–$6 Target – Details
- As XRP Grabs Headlines, Can Cardano Price Surge Toward $100?
- Which Cryptocurrency Could Be a Millionaire-Maker? Cardano vs. TRON
- ADA Holds $0.90 Support As Hoskinson Says Cardano Will ‘Break The Internet’
- Ethereum Unstaking Delays Boost Interest — Cardano, BullZilla, and Litecoin Emerge as the Best New Coins for Exponential Returns
- Cardano Bullish Bets: Daily Trading Volume Explodes With ETF Listing Buzz – What To Know
- Cardano Founder Reveals Behind The Scenes Plans For XRP And Ripple USD
- Cardano Price Forecast: Triangle breakout looms as bullish bets surge
- HTX Select August: 12 Cryptos with Gains up to 600% Highlight a Promising Market Cycle
- Bitcoin fiyatı bugün: Fed faiz indirimi ve SEC listeleme reformu ile 117 bin dolarda sabit
- Cardano (ADA) Breaks Resistance: Will Bulls Drive Toward $1 or Risk Losing Support?
- Cardano L2 Midgard Hits Major Milestone As Hoskinson Says ‘All Foreseen’
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Crypto Funds See $3.3 Billion Comeback, Bitcoin And Ethereum Lead Rebound
- Is ADA’s profit-taking and bearish bets a sign of deeper losses ahead?
- Cardano Founder Blasts Ghost Chain Critics: ‘Cavalry Is Coming’
- Bitcoin fiyatı bugün: Fed toplantısı öncesi 115 bin dolar civarında, altcoinler geride
- Ethereum Validator Slashing Puts Cardano’s Resilience In Focus – Here’s Why
- Four reasons to expect Cardano to rally in the rest of 2025
- Cardano Is Not Dead: Analyst Confirms Breakout With New ADA Price Targets
- Bitcoin fiyatı bugün: Faiz indirimi beklentileri arasında 115 bin dolar civarında seyrediyor
- XRP, Dogecoin, Cardano Could Lead Explosive Altcoin Rally, Analyst Says
- Altseason Index Surges to Yearly High: Is This The Start of The Biggest Rally Since 2024?
- Cardano Price Forecast: ADA targets $1 as whale holdings, open interest surge
ADAUSD on the Community Forum
Günlük aralık
0.89044 0.93735
Yıllık aralık
0.30694 1.32385
- Önceki kapanış
- 0.92789
- Açılış
- 0.93065
- Satış
- 0.89076
- Alış
- 0.89106
- Düşük
- 0.89044
- Yüksek
- 0.93735
- Hacim
- 5.548 K
- Günlük değişim
- -4.00%
- Aylık değişim
- 7.81%
- 6 aylık değişim
- 36.24%
- Yıllık değişim
- 134.94%
21 Eylül, Pazar