ADAUSD: Cardano Vs USD

0.89076 USD 0.03713 (4.00%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar

ADAUSD fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.89044 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.93735 USD aralığında işlem gördü.

Cardano vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Cardano fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.89044 0.93735
Yıllık aralık
0.30694 1.32385
Önceki kapanış
0.92789
Açılış
0.93065
Satış
0.89076
Alış
0.89106
Düşük
0.89044
Yüksek
0.93735
Hacim
5.548 K
Günlük değişim
-4.00%
Aylık değişim
7.81%
6 aylık değişim
36.24%
Yıllık değişim
134.94%
21 Eylül, Pazar