ADAUSD: Cardano Vs USD
0.87145 USD 0.00296 (0.34%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость ADAUSD за сегодня изменилась на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86665 USD, а максимальная — 0.88695 USD.
Следите за динамикой цен на Кардано (Cardano) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Кардано (Cardano) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.86665 0.88695
Годовой диапазон
0.30694 1.32385
- Предыдущее закрытие
- 0.87441
- Open
- 0.87675
- Bid
- 0.87145
- Ask
- 0.87175
- Low
- 0.86665
- High
- 0.88695
- Объем
- 2.960 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 5.47%
- 6-месячное изменение
- 33.29%
- Годовое изменение
- 129.84%
