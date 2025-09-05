КотировкиРазделы
ADAUSD: Cardano Vs USD

0.87145 USD 0.00296 (0.34%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость ADAUSD за сегодня изменилась на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86665 USD, а максимальная — 0.88695 USD.

Следите за динамикой цен на Кардано (Cardano) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Кардано (Cardano) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.86665 0.88695
Годовой диапазон
0.30694 1.32385
Предыдущее закрытие
0.87441
Open
0.87675
Bid
0.87145
Ask
0.87175
Low
0.86665
High
0.88695
Объем
2.960 K
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
5.47%
6-месячное изменение
33.29%
Годовое изменение
129.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.